Insta360の支援を受けて設立されたAntigravityは3月25日（水）、8K対応の360°全景ドローン「Antigravity A1」を4月に大型アップデートすると予告した。あわせて無料体験会、セール情報も告知している。 Antigravity A1は360°撮影に対応するドローン。「まず飛ばして、あとで構図を決める」というスタイルを提案しており、飛行時の没入感を重視したモデルでもある。 Antigravity A1の大型アップデ