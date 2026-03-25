6月19日公開の映画『黒牢城』の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）のインタビュー映像が公開された。 【動画】髭を生やしたワイルドな宮舘涼太／映画『黒牢城』特報【写真】ワイルドな風貌で花束を抱える宮舘涼太 ■宮舘涼太「髭を生やしました」 SNS限定で公開された映像に、宮舘は役衣装で登場。「新たな挑戦」を問われると「髭を生やしました」と、少し照れくさそうに笑いながら、「もちろん多少付けてる部分もあるん