緑黄色社会の長屋晴子が自身のInstagramを更新し、美しい金髪姿を披露した。 【写真】クールな表情を浮かべる金髪ロング姿の緑黄色社会・長屋晴子 ■最新シングル「風に乗る」のジャケット撮影のメイキングショット 3月18日にリリースされた緑黄色社会の最新シングル「風に乗る」。劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の主題歌に書き下ろされた一曲だ。金髪ロングが風になびく、そのジャケットのアート