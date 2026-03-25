クレオ [東証Ｓ] が3月25日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の11.6億円→11.9億円(前期は11.5億円)に2.6％上方修正し、増益率が0.5％増→3.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7億円→7.3億円(前年同期は8.2億円)に4.3％増額し、減益率が14.5％減→10.8％減に縮小する計