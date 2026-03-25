ミナトホールディングス [東証Ｓ] が3月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の27.8億円→36.4億円(前期は5.8億円)に30.9％上方修正し、増益率が4.8倍→6.3倍に拡大し、従来の36期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の21.6億円→30.3億円(前年同期は2億円)に39.7