ディー・エル・イー [東証Ｓ] が3月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の1.9億円の黒字→4.8億円の赤字(前期は7.2億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2.3億円の黒字→4.3億円の赤字(前年同期は4億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算にな