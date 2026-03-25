イノテック [東証Ｐ] が3月25日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の21億円→40億円(前期は12億円)に90.5％上方修正し、増益率が75.0％増→3.3倍に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の15.2億円→34.2億円(前年同期は7.4億円)に2.2倍増額し、増益率が