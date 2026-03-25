25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1334、値下がり銘柄数164と、値上がりが優勢だった。 個別では川崎地質、地盤ネットホールディングス、リバーエレテック、ぷらっとホームがストップ高。メディックスは一時ストップ高と値を飛ばした。神田通信機、中村屋、日本マクドナルドホールディングス、エスビー食品、クリヤマホールディングスなど22銘柄は昨年来高値を