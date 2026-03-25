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25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ18028917.8 47830 ２. 日経Ｄインバ 36375 -17.44823 ３. 野村日経平均 23880 -10.3 55860 ４. 純金信託 2345525.9 21835