25日の日経平均株価は前日比1497.34円（2.87％）高の5万3749.62円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1458、値下がりは107、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を288.80円押し上げ。次いでＳＢＧ が223.82円、東エレク が123.34円、フジクラ が62.67円、東京海上 が50.14円と続いた。 マイナス寄与度は12.