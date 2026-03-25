システムディ [東証Ｓ] が3月25日大引け後(15:30)に配当修正を発表。4月30日割当の1→3の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の32円→11円(株式分割前換算では33円)に修正した。年間配当は実質3.1％の増額となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 今回の株式分割に伴い、2025年12月15日に公表いたしました2026年10月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。株式分割前１株あたり予想配当