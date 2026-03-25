25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数500、値下がり銘柄数80と、値上がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、アスタリスク、売れるネット広告社グループがストップ高。ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ＥｄｕＬａｂ、ＰＯＰＥＲ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは一時ストップ高と値を飛ばした。ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、ステラファーマ、タカヨシホールデ