25日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.2％増の4193億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.1％増の3035億円だった。 個別ではＮＺＡＭ日経平均高配当株５０ 、ＯｎｅＥＴＦＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 が新高値。ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジ