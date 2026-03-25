25日（水）、セリエA女子プレーオフ準決勝の第3戦が行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはコネリアーノとホームで対戦した。 レギュラーシーズン（RS）を4位で終えたノヴァーラ。プレーオフ準々決勝でRS5位のキエリ相手に2連勝し準決勝へ進出すると、準決勝で昨季女王のコネリアーノと対戦している。第1戦、第2戦と連敗しているノヴァーラは、負けたら準々決