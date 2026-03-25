タレント・明石家さんま（70）が24日深夜放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・15）にサプライズゲストとして出演。5年半続いた番組の最終回に花を添えた。突然現れたお笑い怪獣に2人は驚がく。「数々のドッキリを受けてきたけど、今日が一番びっくりしました」と兼近大樹は声を上げ、感謝した。さんまは「終わんのかあ…」と惜しみ、「いやいや…オマエらだけじゃないからな、フジテレビの場合」と意味深につぶやいた。