タレント・小原ブラス（33）が25日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。東京23区の家庭ごみ有料化案について私見を展開した。東京23区が、家庭ごみ収集の有料化に向けた検討を始めたと報じられた件について、小原は「ゴミ削減が目的だという建前なのであれば、その分住民税を下げなきゃただの増税」と指摘する。「ちなみに、有料化された地域に住んでた頃はゴミ袋代節約のため、空気という空気を抜いてすごい密度で詰め込