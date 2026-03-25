タレントの松嶋尚美（54）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女・空詩（らら／12）さんが小学校を卒業したことを報告し、親子3ショットを公開した。【写真】「最高のfamily」松嶋尚美が公開した12歳長女＆夫・TOCCOとの“卒業式”親子3ショット ※3枚目「今日はララの卒業式でした！」とつづり、卒業式での写真をアップ。ランドセルを背負った空詩さんとの2ショットや、夫で音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO