情報基盤のイメージソフトバンクが新聞社、出版社などから記事の情報を預かる新たな基盤づくりを進めていることが25日、分かった。生成人工知能（AI）サービスの開発に生かせるよう預かった情報をデータの形に加工し、AI事業者に活用してもらう。著作権を守りつつ、収益の一部を権利者に還元する。試用版の運用を今夏に始め、日本を代表する情報基盤に育てたい考えだ。情報を預ける側には、AI事業者による情報の無断利用への対