犯罪被害者や家族への経済支援制度を創設する鳥取県条例が25日の県議会本会議で可決、成立した。財源として6千万円を盛り込んだ2026年度当初予算も成立した。市町村と共同で基金をつくり、生活維持費や転居・防犯対策の費用を補助する。4月1日に施行される。被害者らに一時金を支給する国の制度もあるが、給付決定に時間がかかるため、被害直後から県独自で速やかに支援できるようにする。殺人や傷害、性犯罪などの被害が対