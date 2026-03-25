始業前に部活動の練習をする「朝練」を取りやめる動きが、岡山県内で相次いでいる。玉野、赤磐両市などに続き、岡山市でも来年度から全市立中で廃止されることが決定。教員の働き方の是正や子供たちの睡眠時間確保が主な狙いだが、グラウンドを広く使うなど朝しかできない練習もあり、現場では試行錯誤が続いている。（佐々木伶）寒さの厳しい１０日午前７時半頃、岡山市内の中学校のグラウンドに、野球部員９人が顧問の教諭と