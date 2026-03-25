歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。愛犬の名前の由来を明かした。司会の黒柳徹子から「最近の癒やしはありますか？」と聞かれ、「最近と言いますか、もうずーっと」と、愛犬の存在を挙げたアイナ。「名字もあって、大庭葉蔵って言うんです」と紹介した。そして葉蔵の写真が公開されると、黒柳は「あらかわいい」と感心。「面白い顔してるのね」とツッコ