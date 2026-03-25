定期的に様々な運動を行うことで寿命が延びる可能性があることが新たな研究で明らかになった/Maskot/Getty Images via CNN Newsource（CNN）寿命を延ばしたければ、日々の運動に変化をつけるのがいいとの研究結果が、このほど発表された。ウォーキングや水泳、ヨガ、庭仕事にピックルボールといった活動を切り替えながら続けることで、全死因死亡率（原因を限定しない死亡率）は19％も低下することが分かったという。米オハイオ州