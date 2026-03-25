Soalaが、2026年秋にユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることを発表した。なお本情報は、3月24日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催したワンマン公演＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞にてアナウンスされた。このZepp DiverCity公演は、Soala自身が音楽活動に悩みもがいていた頃、ただ何者でも無いバックダンサーとして立ったあの時以来、今回自身初のZeppワンマン公演として強い意志を持って立つステージになっ