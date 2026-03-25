一般社団法人MANのセミナーに橋本聖子JOC会長が登壇「アスリートの人生設計 幸せをデザインするウェルビーイング」と題した一般社団法人MANの第3回セミナーが、2025年度立教大学スポーツウエルネス研究所公開講演会として20日に都内で行われた。MANの代表理事を務める荒木絵里香さん（バレーボール）、中山由起枝さん（クレー射撃）、本橋麻里さん（カーリング）の3名がパネリストとして参加。日本オリンピック委員会（JOC）の橋本