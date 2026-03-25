KREVAが、ライブ映像作品『billboard classics『KREVA Premium Orchestra Concert』 at Tokyo Bunka Kaikan Main Hall』を本日リリースした。今作は、2025年12月24日に東京文化会館で開催された＜billboard classics『KREVA Premium Orchestra Concert』 〜produced by 武部聡志＞を収録した作品で、武部聡志プロデュースのオーケストラコンサートシリーズ第3弾として、KREVAがフルオーケストラと共演したライブがお楽しみいただけ