巨人は２５日、東京ドームで１軍全体練習を行った。２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）に１番打者としてスタメン出場する見込みのトレイ・キャベッジ外野手は、フリー打撃で特大弾を連発。好調ぶりをアピールして周囲を驚かせた。無人のライトスタンドのはるか上を越えていった。キャベッジの打球は右中間後方の電光掲示板を直撃した。さらに次の球、またも快音を響かせると、今度は電光掲示板をも越え、さらに上にある照明