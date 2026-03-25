スケーターが、サンエックスの人気キャラクターのポップアップショップ「すみっコぐらし POP UP SHOP skater collection」を、大阪「ホワイティうめだ」にて開催中！ランチグッズやぬいぐるみなど、スケーターの「すみっコぐらし」グッズが勢ぞろいする期間限定ショップです☆ スケーター ホワイティうめだ「すみっコぐらし POP UP SHOP skater collection」 開催期間：2026年3月13日（金）〜4月13日（月）開催場