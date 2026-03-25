数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」が、大阪の「京阪百貨店守口店」にてPOPUPショップを開催中！ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』や『ズートピア』などのディズニー作品のランチグッズはもちろん、スケーターのオリジナルキャラクター「バーガーコンクス」や「ディノサウルス」のグッズも多数展開されています☆ スケーター 京阪百貨店守