安重根（アン・ジュングン）義士の遺墨『貧而無諂 富而無驕』（貧しくとも諂（へつら）わず、富んでも驕らず）が、安義士の殉国116周忌である26日から、ソウル市中区（チュング）の安重根義士記念館で展示される。25日、韓国国家報勲部によると、東京都は東京都立蘆花記念館（蘆花恒春園）が所蔵しているこの遺墨を、安重根義士記念館に6カ月間貸与した。安義士が論語・学而編の内容を引用して書いた遺墨の左側上段には、日本の文