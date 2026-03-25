中国を代表する観光地である万里の長城の城壁に名前を刻んだ観光客が、行政拘留と罰金の処分を受けた。25日、中国官営の中央テレビ（CCTV）や人民網などによると、北京市公安局延慶分局は23日午後1時ごろ（現地時間）、八達嶺長城の北八楼と北九楼の間の城壁のレンガに、ある観光客が名前などを刻んだ事実を確認したと明らかにした。当局は中華人民共和国治安管理処罰法の関連規定に従い、該当する落書き行為者に行政拘留と罰金を