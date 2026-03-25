去年9月、山口県の周南コンビナートで見つかった不発弾が25日午前、水中で爆破処理されました。不発弾は去年9月、周南コンビナートの桟橋付近の海底で見つかったもので250kg爆弾とみられていました。25日午前7時前、海上自衛隊呉地方総監部による爆破処理に向けての作業が始まりました。爆破処理に向けては、周囲の桟橋などへの衝撃を緩和するため海中に投入したホースから無数の気泡を発生させる、「バブルカーテン」が用意されま