JR高輪ゲートウェイ駅に直結する「TAKANAWA GATEWAY CITY」の全面開業を控え、新たな施設が公開されました。東京・港区にある「TAKANAWA GATEWAY CITY」は、すでに一部が開業していますが、商業施設やミュージアム、住宅を含む3つのエリアが新設され今月28日に全面開業します。25日は巨大LEDを使用した最新のシアター空間や、訪れた人がくつろげる畳スペースを含むミュージアムなどが公開されました。JR東日本は、浜松町駅から大井