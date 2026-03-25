火器管制レーダーを照射され抗議フィリピン海軍は2026年3月20日、中国人民解放軍海軍の艦艇から火器管制レーダーを照射されたと発表しました。【緊迫の瞬間…】これが、レーダーを照射した中国側の艦です（画像）このレーダー照射は、3月7日に南シナ海の南沙諸島にあるサビナ礁付近を航行していたフィリピン海軍のフリゲート「ミゲル・マルバル」に対して行われたものです。同艦は通常通り哨戒を行っていましたが、遭遇した