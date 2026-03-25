音楽番組『Star Song Special』のシーズン3が、明日3月26日16時よりPrime Videoにて独占配信開始。初回のMCを番組初登場の松岡昌宏が務め、トークゲストとして宮舘涼太（Snow Man）が出演する。 （関連：【画像あり】松岡昌宏×宮舘涼太×ジュニアがトーク、『Star Song Special Season3』初回場面カット） スタジオライブでは、ジュニアがSixTONESの「JAPONICA STYLE」を披露。千井野空翔は「扇子を使っ