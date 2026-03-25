世界には色々なアクティビティがあるが、タイならではのモーターアクティビティを発見したのでご紹介。タイのバンコク市からサムットソンクラームまでの片道1時間、タイ名物の爆速ジェットボートが運航する体験ツアー「Thai Longtail Experience」。通常のエンジンを積んだロングテールボートではなく、レース用に改造した最大500馬力のディーゼルエンジンを積んだボートに乗り込み、プロのレーサーとして20年の経験を持つベテラン