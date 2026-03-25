◇第98回選抜高等学校野球大会2回戦 花咲徳栄 17-0 日本文理(25日、甲子園球場)花咲徳栄(埼玉)と日本文理(新潟)の一戦は、強い雨が降り続く難しいコンディションでの試合となりました。そんななか選手らはユニホームを泥だらけにし、奮闘する姿がありました。試合は、序盤から降り続く雨のため、内野グラウンドが次第にぬかるみ状態となる厳しいコンディションとなります。4回の花咲徳栄の攻撃中には、マウンドに土が足され、5