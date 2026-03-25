WWE王者とUFC世界ヘビー級王者の両方を制した史上唯一の選手であるブロック・レスナー（48）が25日までに更新されたポッドキャスト番組「スピッティン・チックレッツ」にゲスト出演。自身の胸に入っているタトゥーについて語る場面があった。レスナーの胸には剣のタトゥーが入っている。このタトゥーは泥酔していれたものだったという。「昔アリゾナ州スコッツデールでベロベロに酔っ払ってたんだ」とタトゥーを入れたエピソー