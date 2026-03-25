“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（45）が25日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、体調不良を訴えた。梶原は「コロナやインフル以外でひっっさしぶりに体調が終わってます…」とポスト。その理由を「花粉症」とし「明日病院へ行こう」とつづっていた。ユーザーからは「お大事に」「病院しっかり行って、早く回復へ向かいますように」「大丈夫ですか！？今年はとにかくしんどいってレベルで