２４日午前６時２０分頃、山梨県北杜市小淵沢町上笹尾のジンギスカンなどを提供する飲食店「かつみ」で、「台所が燃えている」と通行人から１１９番があった。火は約３時間４５分後に消し止められたが、木造平屋建て店舗を全焼し、消火しようとした男性店主（４９）が手足などに軽傷を負った。北杜署の発表によると、出火当時、店に人はいなかったといい、同署が詳しい出火原因を調べている。同店は１９６９年創業。近くの飲