俳優のともさかりえ（４６）が２４日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、一人息子に３度目結婚を告げたときのことを振り返った。ともさかは初婚の時に長男を出産。その後、２度の離婚を経て２２年に３度目の結婚をしている。３度目婚を決めた時は長男は高校１年。「良かったじゃん、安心したわ」と言ってくれたといい「本心なのかはわからない。いろんな経験をさせてしまったので、普通の子より早く大人にさせてしまったの