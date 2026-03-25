元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が25日、インスタグラムを更新。交流のある幕内経験者の人気力士、炎鵬（31＝伊勢ケ浜）が脊髄損傷の大けがから「歴史的カムバック」を果たしたことを祝福した。日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開き、炎鵬の3年ぶり十両昇進を発表した。今月の春場所は東幕下4枚目で臨み5勝2敗。