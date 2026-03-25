ブロンコビリーは4月1日から、「新鮮サラダバー」を約40年ぶりに刷新し、新たに「ブロンコビュッフェ」として全店で提供を開始する。「ブロンコビュッフェ」は、16時から閉店までのディナータイム限定で楽しめる食べ放題ビュッフェ。年6回改定されるグルメサラダや店内仕込みのデザートに加え、新たにオリジナルカレーと焼き芋がラインアップに加わる。【画像9点はこちら】ブロンコビュッフェのセット内容イメージ、プレミアムドリ