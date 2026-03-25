井筒まい泉株式会社は、「特製ヒレかつ増量キャンペーン」を4月1日から4月12日まで実施する。期間中は、看板メニュー「特製ヒレかつ」のお肉を増量し、価格は据え置きで販売する。〈キャンペーン内容〉◆特製ヒレかつ 832円（税込）通常90gのところ、期間限定で100gに増量して提供する。厳選した豚肉を丁寧に下ごしらえし、まい泉オリジナルのパン粉をまとわせた一品。価格はそのままで販売する。※販売期間：2026年4月1日（水）〜