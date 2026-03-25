【モデルプレス＝2026/03/25】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、都内で開催された英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールに出席した。【写真】32歳人気アイドル、緑×青の斬新スタイリング◆山田涼介、フレグランスをプレゼントしたい人は？山田は緑のチェック柄が印象的なジャケットに爽やかな