交際中の彼女への想いが冷めてしまっても、本人にはなかなか言い出しにくいもの。だからといって半端な気持ちで付き合っていると、無駄に修羅場を招く結果になりかねません。そこで今回は、10代から30代の独身女性193名に聞いたアンケートを参考に「『別れたいならはっきり言えば？』と彼女を怒らせるあいまいな態度」をご紹介します。【１】彼女が見ているのを承知で、別の女性にアプローチする「５年も前の出来事だけど、いま思