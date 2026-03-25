設置されたグリーンライブラリー太田南小学校高松市太田下町 香川県は17日、子どもの読書活動の推進に意欲的に取り組んでいる学校や図書館、個人などを文部科学省が表彰する「子供の読書活動優秀実践校・園・図書館・団体（個人）文部科学大臣表彰」について、2026年度は県内から2つの学校と2つの幼稚園、さらに1つの図書館が選ばれたと発表しました。選ばれた学校などは以下の通りです。【子供の読書活動