おかやまマラソン2025 2026年の大会で10回目を迎えるおかやまマラソン。 4月8日に岡山市民県民優先枠のランナー募集が始まるのを前に、今までの大会を写真で振り返るパネル展がシゲトーアリーナ岡山（岡山・北区いずみ町）で開かれます。 展示期間は4月6日～5月18日です。 パネル展では、2015年～2025年の各大会について、各年の名シーンや参加賞Tシャツ、完走証メダルなどを写