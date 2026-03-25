【新華社ボアオ3月25日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮東嶼（とうしょ）島にある「ボアオ・ゼロカーボン実証区域」は、2025年3月の名称変更以降、省エネと炭素排出削減を進めてきた。現在は恒常的なゼロカーボン運用段階に入っている。実測データによると、25年の同区域における建築および都市インフラのエネルギー関連の二酸化炭素（CO2）排出量は、19年の1万1350.1トンから約14.6トンに減少し、削減率は99.9