「選抜高校野球・２回戦、花咲徳栄１７−０日本文理」（２５日、甲子園球場）花咲徳栄が大勝し、春夏合わせて２０１７年夏以来、センバツでは０３年以来、２度目の２回戦突破で８強入りした。先発の黒川が五回２死まで安打を許さない投球。雨でぬかるんだマウンドで３四球こそ与えたが、７回１安打無失点で役割を果たした。３投手による継投で相手打線を２安打零封し、守備陣も泥だけになりながら無失策で盛り立てた。岩井
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 重岡銀次朗さんが303日ぶり退院
- 2. 小学5年の男児が行方不明 京都府
- 3. 転覆死亡事故 旅行会社が声明
- 4. 「シャドバ」サービス終了が決定
- 5. 女子高生が万引きか 店員に暴行
- 6. アイナ 入学予定だった大学告白
- 7. 転覆事故前に危機一髪の過去あり
- 8. 城島茂&松岡昌宏 復興支援継続へ
- 9. もう中学生が結婚 相手は女優
- 10. 春風亭昇太 東海大を念願の卒業
- 1. 小学5年の男児が行方不明 京都府
- 2. 転覆死亡事故 旅行会社が声明
- 3. 女子高生が万引きか 店員に暴行
- 4. 転覆事故前に危機一髪の過去あり
- 5. 日本関係の船舶 取り残される
- 6. XGの元P保釈 約13秒頭を下げ謝罪
- 7. 自衛官 全裸で御殿場市内を徘徊
- 8. NHK報道局の男性を不起訴処分
- 9. 大阪の小中 ノロで600人超が不調
- 10. 9人に性暴行「怒りこえて哀れ」
- 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 2. 進次郎氏 れいわ議員発言に怒り
- 3. れいわ議員暴走か 不適切な言辞
- 4. 中国で日本人2人拘束 麻薬所持か
- 5. 小さな不便を解消 無印3アイテム
- 6. 5ちゃんねる「永久停止」の真相
- 7. 坂口杏里容疑者 容疑を認める
- 8. 猫の手だけの写真集が人気な訳
- 9. 「コメ価格高騰」真犯人が判明か
- 10. 飛び石修理請求取り止め…返金へ
- 1. トランプ氏の本拠地で共和党敗北
- 2. 中国船がホルムズ海峡通過
- 3. 動画生成AI「Sora」サービス終了
- 4. 露国民 期限切れ食品で生活か
- 5. イラン、交渉再開条件に通航料
- 6. トランプ氏の支持率 36%に下落
- 7. BTSがアルバム名にした意味
- 8. 中国税関で邦人2人拘束 1人釈放
- 9. 韓女優 体外受精の副作用で悪化
- 10. BTS、4年ぶり完全体で米国で活動
- 1. 西武渋谷店 9月末で閉店の方針
- 2. サーティワンアイス ロゴを刷新
- 3. 三菱UFJグループ 65歳に定年延長
- 4. ソニーとホンダ EV開発&販売中止
- 5. 西武渋谷店 9月末で閉店の見通し
- 6. 就活早期化 ルール順守を要請
- 7. 福岡3社がラジオ事業の融合検討
- 8. 高学歴が在籍 犯罪集団の衝撃
- 9. SONY・HONDA EVの開発と発売中止
- 10. 150億円の「回収は見えてくる」
- 1. iPhone Air 意外と売れていた?
- 2. AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
- 3. コンテンツとコミュニケーションの戦いとスローメディア
- 4. オーディオテクニカが一部値上げ
- 5. デジタルをふんだんに生かしたレストラン トリニータで考える
- 6. 装甲を強化したブルドーザーで街を破壊しまくった「キルドーザー事件」
- 7. 「くまモン」ツイッター乗っ取られる 新アカウントに移行
- 8. 世界最軽量ノートPCがキーボードを大改良。富士通がLIFEBOOK UHシリーズ新3モデルを発表
- 9. VAIO S15がデザイン一新し登場。第8世代Core Hプロセッサーを採用し4K液晶も選択可能
- 10. ポケモンGO、3月1日(日)のレイドデー中止。日韓伊では3月中イベント変更
- 1. 重岡銀次朗さんが303日ぶり退院
- 2. WBC敗退 雄星が日本に「提言」
- 3. 大谷vsベッツ 今年初登板で実現
- 4. 大谷 球界全体への宣戦布告にも?
- 5. センバツ出場校 相次ぐ資金難
- 6. NPBが中日のコーチ異動を発表
- 7. 大谷翔平が「鬼に変貌」した瞬間
- 8. 侍J 2028年五輪出場すら危うい?
- 9. 韓大リーガー苦境 メディア嘆き
- 10. センバツ 花咲徳栄が17得点圧勝
- 1. 「シャドバ」サービス終了が決定
- 2. アイナ 入学予定だった大学告白
- 3. 城島茂&松岡昌宏 復興支援継続へ
- 4. もう中学生が結婚 相手は女優
- 5. 春風亭昇太 東海大を念願の卒業
- 6. Netflix WBCが過去最大の視聴数
- 7. 渡邊渚が堀江氏を呼び捨て 騒然
- 8. 「ONE PIECE」人気投票で不正
- 9. 坂口容疑者困窮か PayPay公開も
- 10. 高市首相「絶叫ダンス」別カット
- 1. 想像以上にいい ユニクロの春服
- 2. 先生が園児の舌打ちを注意したら
- 3. 年金月3.5万円 女性の切実な思い
- 4. 夫が性交渉拒否 めっちゃ増えた
- 5. 女性がくも膜下出血発症する原因
- 6. 実は彼氏を不快にさせる一言9つ
- 7. ちいかわラーメン 新作は油そば
- 8. 12星座占い 今日の運勢は?
- 9. Viséeとコラボ 新感覚コスメ
- 10. 腰周りが引き締まる簡単習慣
- 11. 子が下ネタ連呼 母の最終措置は
- 12. TDLで知っておくべき混雑対策
- 13. 【TJBB・NOSUKE】「ONE PIECE」がこの世で一番好き！？ルフィ愛から、もしも悪魔の実を食べるなら？
- 14. 燃え殻「紆余曲折の果ての景色」｜anan創作連載シリーズ
- 15. 3COINSの「こなれヘアアクセ」
- 16. 泣く泣くデートの誘いを断るとき、そこで終わりにしないコツ
- 17. すしざんまいの職人体験に潜入
- 18. 大好きな彼は既婚者!?不倫女と呼ばれて追い詰められました【婚約者は既婚者でした Vol.11】
- 19. 「何をやった！」寺に駆け込むと、娘を見るなり住職の顔色が変わり…【おばけてゃの怖い話 Vol.26】
- 20. マックのハッピーセット第3弾