この日32歳の誕生日を迎えた神戸MF井出遙也が、ここからの巻き返しを誓った。練習後には恒例のパイ投げで手荒く祝福され「若いので頑張ります」と宣言。「まだまだ成長できる。日々の練習をやり続けて、試合に出た時に力になれるように、自分のプレーを表現できるようにやり続けていきたい」と大マジメに話した。FW大迫勇也にFW武藤嘉紀、DF酒井高徳、MF乾貴士ら重鎮が多いこともあるが、元日本代表MFの中村憲剛氏（現川崎Fデ